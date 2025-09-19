Мэр Чебоксар Владимир Доброхотов ушел в отставку

Мэр столицы Чувашской Республики Владимир Доброхотов сложил свои полномочия. Об этом господин Доброхотов заявил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Чебоксар Владимир Доброхотов (слева).

Фото: Telegram-канал @dobrohotov Бывший мэр Чебоксар Владимир Доброхотов (слева).

Фото: Telegram-канал @dobrohotov

Глава Чебоксар ушел в отставку по собственному желанию. Бывший мэр выразил слова благодарности руководству республики, кабмину, коллективу администрации, депутатам, а также руководителям организаций, предприятий и общественным деятелям Чебоксар. Также он поздравил Олега Николаева с победой на выборах главы Чувашии.

«Уверен, что новый этап событий будет для всех нас не менее плодотворным», — рассказал господин Доброхотов.

Владимир Доброхотов занимал пост мэра Чебоксар с июня 2024 года.

Ранее в Чувашской Республике прошли выборы главы региона. Победу одержал Олег Николаев, его кандидатуру поддержали 67% избирателей.

Марк Халитов