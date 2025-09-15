Действующий глава Чувашии Олег Николаев переизбран на должность губернатора региона, его кандидатуру поддержали 67,06% избирателей. Об этом господин Николаев рассказал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Николаев победил на выборах главы Чувашии с 67% голосов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Олег Николаев победил на выборах главы Чувашии с 67% голосов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Выборы прошли конкурентно, честно, открыто — именно такой формат дает уверенность в будущем нашего региона», — заявил Олег Николаев.

Второе место на выборах занял Константин Степанов (ЛДПР) с 14,23% голосов, третье — Максим Морозов («Новые люди») с 8,37%. Владимир Ильин от Российской партии пенсионеров получил 5,56% голосов, а Владимир Савинов из партии «Зеленые» — 3,15% голосов.

Олег Николаев возглавляет Чувашию с 2020 года.

Диана Соловьёва