Олег Николаев победил на выборах главы Чувашии с 67% голосов
Действующий глава Чувашии Олег Николаев переизбран на должность губернатора региона, его кандидатуру поддержали 67,06% избирателей. Об этом господин Николаев рассказал в своем Telegram-канале.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Выборы прошли конкурентно, честно, открыто — именно такой формат дает уверенность в будущем нашего региона», — заявил Олег Николаев.
Второе место на выборах занял Константин Степанов (ЛДПР) с 14,23% голосов, третье — Максим Морозов («Новые люди») с 8,37%. Владимир Ильин от Российской партии пенсионеров получил 5,56% голосов, а Владимир Савинов из партии «Зеленые» — 3,15% голосов.
Олег Николаев возглавляет Чувашию с 2020 года.