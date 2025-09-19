Ставрополье ищет инвесторов для развития Малкинского водного месторождения

Власти Ставрополья планируют привлечь частные инвестиции для модернизации Малкинского месторождения подземных вод. Губернатор Владимир Владимиров на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым сообщил, что проект рассчитан на 2025-2026 годы и направлен на устойчивое водоснабжение курортов Кавминвод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В крае эксплуатируют 38 скважин на Малкинском месторождении, которые обеспечивают около трети питьевой воды региона и соответствуют санитарным нормам. Восточные районы — Советский, Красногвардейский, Новоалександровский, а также часть Минераловодского и Георгиевского округов — зависят от этих подземных запасов больше всего. Сейчас «Ставрополькрайводоканал» начал бурение двух новых артезианских скважин глубиной до 250 метров, чтобы снизить летний дефицит воды.

Регион эксплуатирует в целом 778 артезианских скважин, из них за последние пять лет реконструировали 42, каждая стоимостью от 20 до 30 миллионов рублей. Для решения дефицита воды в Ставрополе, Пятигорске и Минеральных Водах власти также планируют построить насосную станцию, обновить очистные сооружения и провести вторую нитку канализации между Кисловодском, Ессентуками и Пятигорском. Владимир Владимиров подчеркнул, что за последние десятилетия объем воды не вырос, хотя численность населения курортов увеличилась, и модернизация Малкинского месторождения станет ключом к решению проблемы.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обсудил с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым планы модернизации коммунальной инфраструктуры региона.

Станислав Маслаков