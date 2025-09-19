Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ставрополье ищет инвесторов для развития Малкинского водного месторождения

Власти Ставрополья планируют привлечь частные инвестиции для модернизации Малкинского месторождения подземных вод. Губернатор Владимир Владимиров на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым сообщил, что проект рассчитан на 2025-2026 годы и направлен на устойчивое водоснабжение курортов Кавминвод.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В крае эксплуатируют 38 скважин на Малкинском месторождении, которые обеспечивают около трети питьевой воды региона и соответствуют санитарным нормам. Восточные районы — Советский, Красногвардейский, Новоалександровский, а также часть Минераловодского и Георгиевского округов — зависят от этих подземных запасов больше всего. Сейчас «Ставрополькрайводоканал» начал бурение двух новых артезианских скважин глубиной до 250 метров, чтобы снизить летний дефицит воды.

Регион эксплуатирует в целом 778 артезианских скважин, из них за последние пять лет реконструировали 42, каждая стоимостью от 20 до 30 миллионов рублей. Для решения дефицита воды в Ставрополе, Пятигорске и Минеральных Водах власти также планируют построить насосную станцию, обновить очистные сооружения и провести вторую нитку канализации между Кисловодском, Ессентуками и Пятигорском. Владимир Владимиров подчеркнул, что за последние десятилетия объем воды не вырос, хотя численность населения курортов увеличилась, и модернизация Малкинского месторождения станет ключом к решению проблемы.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обсудил с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым планы модернизации коммунальной инфраструктуры региона.

Станислав Маслаков

Новости компаний Все