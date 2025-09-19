Глава Ставрополья представил в Москве проекты развития инфраструктуры региона

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обсудил с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым планы модернизации коммунальной инфраструктуры региона. В приоритете — улучшение работы водоснабжения и очистных сооружений, написал глава региона в своем канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Владимиров / t.me Фото: Владимир Владимиров / t.me

В числе ключевых проектов — строительство новой насосной станции в Ставрополе, реконструкция очистных сооружений в Пятигорске и Минеральных Водах, а также строительство второй нитки канализационного коллектора между Кисловодском, Ессентуками и Пятигорском. Кроме того, обсуждается разработка Малкинского месторождения подземных вод, что позволит повысить качество водоснабжения КМВ.

Работы находятся на разных стадиях проектирования и реализации. При этом на некоторые — например, реконструкцию очистных в Минеральных Водах — уже выделяют значительные бюджеты.

Станислав Маслаков