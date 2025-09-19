Сенат США массово утвердил всех назначенцев Дональда Трампа

Республиканцы в Сенате США проголосовали за утверждение на административных и дипломатических должностях всех 48 человек, которых выдвинул президент Дональд Трамп. NBC News сообщает, что для ускорения процесса республиканцы задействовали так называемую ядерную опцию, которая позволяет не голосовать за каждого кандидата в отдельности, а утверждать их единым списком простым большинством голосов.

В числе утвержденных — новый глава Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA), новый директор Национального центра контрразведки и безопасности, новые послы в Греции, Швейцарии, Швеции, многочисленные заместители и помощники министров и т. п. До этого утвердить назначение этих людей республиканцам мешали демократы, которые голосовали против каждой из кандидатур, которые обычно утверждаются не простым, а квалифицированным большинством.

Республиканцы и сам президент регулярно жаловались на то, что демократы затрудняют работу новой администрации, не давая ей реализовать все свои планы. На прошлой неделе республиканцы в Сенате продавили изменение правил голосования и согласовали использование «ядерной опции», воспользовавшись своим большинством голосов. К аналогичным мерам прибегали в свое время и демократы, чтобы ускорить утверждение своих кандидатов.

Алена Миклашевская