Ярославская мастерская восстановит церковь Петра и Павла

Контракт на реставрацию церкви Петра и Павла в Петропавловском парке Ярославля заключат с местной художественной мастерской «Реставратор». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Начальная цена контракта составляла 317,2 млн руб., однако мастерская предложила выполнить работы за 315 млн руб. На торги заявился только один участник.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что подрядчик восстановит внешний облик храма и воссоздаст внутреннее убранство, в том числе иконостас верхнего храма с золочением и латунное паникадило по архивным фотографиям. Реставрация должна завершиться в мае 2027 года.

Ярославская мастерская «Реставратор» также займется реставрацией колокольни, святых ворот и ограды, входящих в ансамбль церкви Иоанна Предтечи. Стоимость этого контракта составляет 127 млн руб.

Алла Чижова