Ярославская мастерская восстановит церковь Петра и Павла
Контракт на реставрацию церкви Петра и Павла в Петропавловском парке Ярославля заключат с местной художественной мастерской «Реставратор». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
Фото: Правительство Ярославской области
Начальная цена контракта составляла 317,2 млн руб., однако мастерская предложила выполнить работы за 315 млн руб. На торги заявился только один участник.
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что подрядчик восстановит внешний облик храма и воссоздаст внутреннее убранство, в том числе иконостас верхнего храма с золочением и латунное паникадило по архивным фотографиям. Реставрация должна завершиться в мае 2027 года.
Ярославская мастерская «Реставратор» также займется реставрацией колокольни, святых ворот и ограды, входящих в ансамбль церкви Иоанна Предтечи. Стоимость этого контракта составляет 127 млн руб.