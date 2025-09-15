Командир ВСУ получил пожизненно за теракты в Курской и Белгородской областях

Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении командира 91-го отдельного полка поддержки сухопутных войск Вооруженных сил Украины Виктора Рыбалки. Обвиняемый признан виновным в совершении террористических актов группой лиц по предварительному сговору, повлекших смерть человека и иные тяжкие последствия (п. «а», «в» ч. 2, п. «б» ч. 3 статьи 205 УК РФ). Об этом сообщили в Главной военной прокуратуре.

Суд установил, что в период с февраля по июль 2023 года по приказу Рыбалки его подчиненные осуществляли минирование местности вблизи населенных пунктов Белгородской и Брянской областей. На установленных взрывных устройствах подорвались два военных автомобиля, а также военнослужащие, выполнявшие инженерные работы в приграничных районах. В результате взрывов были получены различные ранения, в том числе смертельные.

Рыбалка объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил подсудимого к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии особого режима.

В начале сентября второй Западный окружной военный суд заочно признал виновными командиров двух воинских частей ВСУ, полковников Евгения Булацика и Ростислава Карпушу, в совершении теракта в Курской области, повлекшего смерть людей (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Их приговорили к пожизненному лишению свободы, 10 и 9 лет из которых они проведут в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.