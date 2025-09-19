МИД Эстонии прислал посольству РФ ноту из-за рекламы учебы в российских вузах

Министерство иностранных дел Эстонии направило посольству России официальную ноту протеста. Обращение связано с опубликованной российским диппредставительством рекламой о приеме заявок на бесплатное обучение в университетах страны в 2026/2027 учебном году. Об этом сообщил глава эстонского МИД Маркус Цахкна, передает «РИА Новости».

В объявлении российского посольства говорилось, что регистрация на поступление открыта с 15 сентября 2025 года по 15 января 2026 года. Эстонские власти сочли сообщение нарушением действующих ограничений, введенных в декабре 2024 года. По ним эстонской молодежи запрещено участвовать в каких-либо мероприятиях на территории России или Белоруссии. Запрет распространяется на граждан Эстонии и обладателей вида на жительство младше 21 года.

Маркус Цахкна подчеркнул, что подобные публикации способны побуждать жителей Эстонии к нарушению этих санкций, что ставит их под угрозу юридической ответственности.