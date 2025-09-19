Тренер «Спартака» Станкович дисквалифицирован на месяц за оскорбление судьи
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на месяц отстранил главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича. Дисквалификация касается всех соревнований, проходящих под эгидой РФС.
Тренер московского «Спартака» Деян Станкович
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
13 сентября в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» Деян Станкович был удален за нецензурную брань в адрес главного арбитра. Встреча завершилась вничью — 2:2.
«В соответствии с регламентом КДК РФС, при применении спортивных санкций должен учитываться рецидив. Учитывая все обстоятельства, КДК принял следующее решение -— Станкович дисквалифицирован на один месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС, то есть матчах Кубка и чемпионата», — заявил глава КДК Артур Григорьянц, слова которого приводит ТАСС.
Дисквалификация Станковича отсчитывается с 19 сентября. Сербский специалист пропустит один матч FONBET Кубка России с «Нижним Новгородом» (1 октября) , а также четыре матча РПЛ. В ближайших турах чемпионата России «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов» (21 сентября), «Нижнего Новгорода» (28 сентября), ЦСКА (5 октября) и «Ростова» (18 октября).