В конгресс США внесли проект о расширении санкций против «теневого флота» России

Американские сенаторы представили законопроект о расширении санкций в отношении морских судов, связанных с перевозкой российской нефти. Инициативу выдвинул сенатор-республиканец Джеймс Риш. Документ поддержали представители обеих политических партий. 18 сентября его направили в комитет по иностранным делам сената.

Сенатор-республиканец Джеймс Риш

Фото: Drew Angerer / Pool / Reuters

Источники The Financial Times (FT) заявляют, что в проекте также предусмотрены санкции против российских проектов СПГ и российского военно-промышленного комплекса.

FT в статье от 5 сентября указывала, что Дональд Трамп после вступления в должность президента США не вводил новых санкций в отношении России. Вашингтон рассматривает ограничения «теневого флота» как «легкий первый шаг» для давления на Москву, говорили источники.