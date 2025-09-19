Приложения «Пятерочки» и 5Post будут работать при отключении интернета в России
Сервисы торговых сетей X5 Group вошли в «белый список» ресурсов, которые будут работать при ограничении интернета в России. Это следует из заявления группы, которое приводит ТАСС.
Речь идет о следующих сервисах:
- супермаркеты «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик»;
- сервисы доставки «Много лосося», Vprok.ru, 5Post;
- сервисы для курьеров;
- сервисы программы лояльности «Апельсин», «Пакет», личные кабинеты клиентов;
- корпоративные сервисы и ресурсы для поставщиков (личный кабинет и Х5 Media).
Глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что «белый список» будет обновляться каждую неделю. В него уже включены «Яндекс», Wildberries, Ozon, «Госуслуги», «ВКонтакте», Mail.ru, Max, «Oдноклассники», «Авито», «Дзен», RuTube, а также сайты некоторых СМИ, ведомств и операторов связи.
Подробнее о «белом списке» — в материале «Ъ» «Вклад “Доступный”».