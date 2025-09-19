Кембридж и Оксфорд впервые не вошли в тройку лучших вузов Британии

Кембридж и Оксфорд впервые выбыли из тройки лучших университетов Великобритании по версии The Times и Sunday Times Good University Guide 2026. Рейтинг, который публикует The Times, существует 32 года.

Лучшим университетом Британии второй год подряд стала Лондонская школа экономики (LSE). Второе место занял Сент-Эндрюсский университет, третье — Даремский университет. Кембридж и Оксфорд заняли в рейтинге The Times четвертое и пятое места соответственно.

В 2024 году Оксфорд занимал третью строчку рейтинга, Кембридж — четвертую. The Times поясняет, что в нынешнем году в тройку лучших впервые не вошли оба старейших университетов Великобритании.

В рейтинге The Guardian University Guide 2026, который был опубликован на прошлой неделе, Оксфорд занял первое место, Кембридж — третье.