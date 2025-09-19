ФАС проверяет новые правила Ozon на соответствие законодательству

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет изменения в работе Ozon (MOEX: OZON), которые маркетплейс планирует ввести с 1 октября. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

Проверка проходит в рамках защиты интересов потребителей и продавцов на маркетплейсах. Если в результате экспертизы обнаружатся нарушения антимонопольного законодательства, ФАС обещает принять меры реагирования.

С октября Ozon обновит условия работы с продавцами. Компания повысит логистические тарифы для крупногабаритных товаров от 3 литров с 10 руб. до 15 руб. на каждый литр (при хранении на складе маркетплейса) и с 18 руб. до 25 руб. (на складе продавца). Для товаров от 190 литров цены на транспортировку со складов Ozon вырастут на 48,5%, до 2,8 тыс. руб., со складов продавцов — на 27%, до 4,4 тыс. руб.

