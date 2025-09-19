Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Маркетплейсы померились тарифами

Для селлеров онлайн-платформ увеличиваются расходы на хранение товаров

Маркетплейсы продолжают менять условия работы со своими партнерами. Так, этой осенью на двух крупнейших в России онлайн-платформах — Ozon и Wildberries — почти на половину вырастут логистические тарифы для перевозки крупногабаритных товаров. Это может быть связано с ростом стоимости услуг перевозки и активным строительством складов, которое требует крупных инвестиций от интернет-площадок.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

С 1 октября 2025 года Ozon обновляет некоторые условия работы с селлерами, сообщили в компании. Так, компания поднимает логистические тарифы для крупногабаритных товаров – от 3 литров. Для продукции, хранящейся на складе маркетплейса (FBO), цена за каждый дополнительный литр вырастет в половину – с 10 руб. до 15 руб., на складе самого селлера (FBS) – с 18 руб. до 25 руб.

Изменятся и фиксированные тарифы на товары от 190 литров. Для тех, что содержатся на складах площадки, больше не применяется набавка за каждый литр.

С начала октября цена на их транспортировку вырастет на 48,5% до 2,8 тыс. руб., для продукции со складов продавцов – на 27% до 4,4 тыс. руб. В Ozon сообщили, что все эти изменения коснутся лишь каждого двух из десяти продаваемых товаров, а также не отразится на транспортировочных тарифах недорогой продукции, цена которой не превышает 300 руб.

С 15 сентября 2025 года на Wildberries подняли стоимость на перевозку товаров объемом от одного литра на 21%, до 46 руб., а за каждый дополнительный – на 47%, до 14 руб. При этом, для небольших товаров стоимость логистики снизилась.

В пресс-службе Wildberries отмечают, что кратный рост числа клиентских заказов на платформе заставляет компанию пересмотреть комплекс мер по привлечению большего числа исполнителей, а также инвестировать в увеличение количества площадей, доступных к размещению товаров продавцов. Среди них — модернизация уже действующих объектов, строительство новых, а также аренда коммерческих помещений, пояснили в Wildberries. В «Яндекс Маркете» и «Мегамаркете» на запрос “Ъ” не ответили.

Президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко считает, что такие изменения могут быть связаны с тем, что платформы хотят начать зарабатывать на логистике, а не субсидировать ее.

Сами маркетплейсы уже не могут закладывать многие факторы в цену товара, при этом траты платформ постоянно растут, отмечает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. В 2025 году онлайн-площадки сфокусировались на росте проникновения в регионы и активизировали инвестиции в развитие инфраструктуры: строят складские комплексы, открывают сортировочные центры и пункты выдачи заказов, поясняет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Логистические тарифы маркетплейсов отражают инфляцию, которая по ряду компонентов существенно выше, чем индекс потребительских цен: например, по заработным платам персонала, стоимости услуг перевозчиков, а также выросшую стоимость кредитных средств, которые маркетплейсы активно привлекают для строительства складских объектов, отмечает господин Бурмистров.

«Мы активно развиваем логистическую инфраструктуру — новые склады помогают нам привлекать больше покупателей — благодаря этому у продавцов продолжает расти количество покупателей и частота их заказов», — говорят в Ozon. Все это стимулирует платформы активнее регулировать и увеличивать заработок за счет своих собственных сервисов, без дополнительного давления на цену для покупателей, считает госпожа Сумишевская.

При этом для селлеров даже небольшой рост комиссии ощутимо сказывается на бизнесе. У многих продавцов комиссионные маркетплейсов составляют 50-60% от выручки, так что даже небольшое повышение комиссии на 1–3% заметно влияет на чистую прибыль, считает директор по развитию сервиса «Спикс» Валентин Марченко. При этом, отмечает он, значительная часть расходов приходится не на прямую комиссию, а на дополнительные сервисы — логистику, хранение., которые периодически корректируются.

Алина Мигачёва

