В Кыштыме назначили исполняющего обязанности мэра

Временно исполняющим обязанности главы Кыштыма назначили заместителя мэра по экономике и инвестициям Алексея Заикина. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Алексей Заикин занял место мэра после того, как Людмила Шеболаева по собственному желанию решила досрочно уволиться с должности.

По результатам выборов депутатов городского собрания нового созыва она получила мандат. По данным СМИ, экс-глава Кыштыма станет председателем представительного органа. Она руководила муниципалитетом с 2010 года.

Виталина Ярховска