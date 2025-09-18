Депутаты отправили в отставку мэра Кыштыма

Собрание депутатов Кыштыма приняло отставку по собственному желанию главы города Людмилы Шеболаевой. Итоги заседания опубликованы на сайте собрания.

Полномочия Людмилы Шеболаевой прекратили досрочно. С 18 сентября она больше не является мэром Кыштыма. Госпоже Шеболаевой 72 года, она возглавляла город с 2010 года. Ее полномочия истекали в ноябре 2025-го. До этого работала заместителем главы Калининского района Челябинска и заместителем главы Кыштыма по социальной сфере.

Людмила Шеболаева по результатам выборов депутатов горсобрания нового созыва получила мандат. По данным СМИ, она станет председателем представительного органа.

На данный момент неизвестно, кто будет исполнять обязанности мэра.

Виталина Ярховска