Экс-футболист сборной России Марио Фернандес объявил о завершении карьеры

Бывший защитник сборной России по футболу Марио Фернандес объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил в социальных сетях супруги.

«Сегодня я официально заканчиваю карьеру профессионального футболиста. Обнимаю, Марио Фернандес», — написал футболист в свой день рождения. Сегодня ему исполнилось 35 лет.

Марио Фернандес является воспитанником бразильского «Сан-Каэтано», выступал за «Гремио» из Порту-Аллегри. С 2012 по 2022 год он представлял московский ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом России, завоевал Кубок и три Суперкубка страны. В 2023 году защитник подписал с петербургским «Зенитом» однолетнее соглашение с возможностью продления. Летом 2024 года контракт был расторгнут по соглашению сторон. В составе команды выиграл чемпионат России и Кубок страны. Всего на клубном уровне он провел 447 матчей, в которых забил 14 мячей.

В 2016 году Марио Фернандес получил российское гражданство. Он дебютировал сборную дебютировал в 2017 году. Вместе с национальной командой дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года. На счету Марио Фернандеса 33 матча и 5 голов за российскую сборную.

Таисия Орлова