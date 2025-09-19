Reuters: ЕК предложит запретить импорт российского СПГ к началу 2027 года

Еврокомиссия (ЕК) выступит с предложением об ускоренном отказе от импорта сжиженного природного газа из России, мера может войти в 19-й пакет санкций Евросоюза (ЕС). Крайний срок введения ограничений на поставки СПГ запланирован на 1 января 2027 года, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ранее страны-члены объединения рассчитывали отказаться от российского СПГ с 1 января 2028 года.

Примерно 19% газа приходит в Европу из России. СПГ импортируют Испания, Бельгия, Нидерланды и Франция. Венгрия, Словакия и Болгария покупают газ, поступающий через «Турецкий поток».

Изначально Еврокомиссия должна была представить 19-й пакет санкций 13 сентября. После телефонного разговора главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом объявление ограничений решили перенести на 19 сентября. Господин Трамп, в частности, давит на Европу, требуя более жестких санкция в отношении России и ее торговых партнеров. Одно из требований американского президента — полный отказ европейских стран от российских энергоресурсов.