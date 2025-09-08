Reuters: ЕС включит в 19-й пакет санкций банки двух стран Центральной Азии

Еврокомиссия к 12 сентября предложит 19-й пакет санкций против России, передает агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. По его данным, в санкционные списки могут войти банки двух центральноазиатских стран.

8 сентября спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан прибыл в США. Делегация ЕС 8-9 сентября проведет в Вашингтоне переговоры с американской стороной по вопросу санкций в отношении России. Стороны среди прочего обсудят содержание 19-го пакета европейских рестрикций в отношении России.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что страны Евросоюза рассматривают введение 19-го пакета антироссийских санкций, который затронет примерно шесть банков и энергетических компаний РФ. В числе планируемых ограничений, по данным Bloomberg, санкции против российских платежных систем и систем кредитных карт, а также криптовалютных бирж. Кроме того, обсуждается введение дополнительных ограничений на торговлю российской нефтью. ЕС также собирается ужесточить санкции против крупных нефтяных компаний, отменив действующие исключения, которыми, в частности, пользуются «Роснефть» и ЛУКОЙЛ.

Совет ЕС утвердил 18-й пакет санкций 18 июля. 19-й пакет ограничений планируется принять в сентябре. По информации Bloomberg, ЕС рассматривает возможность введения санкций в отношении стран, которые помогают России обходить действующие ограничения.

Подробнее о 18-м пакете санкций — в материале «Ъ» «Ценовой потолок поплыл».

Анастасия Домбицкая