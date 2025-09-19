Силы ПВО за три часа сбили четыре БПЛА над Белгородской областью

Российские средства ПВО с 10:00 до 13:00 мск перехватили и уничтожили четыре беспилотника ВСУ. Все из них были сбиты в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

За сутки, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, при атаках ВСУ пострадали три человека. Повреждения получили 11 жилых домов и девять машин. Всего с помощью как минимум 109 беспилотников и шести снарядов ВСУ атаковали семь муниципалитетов региона.

Сегодня утром в Минобороны сообщали о четырех сбитых БПЛА над Россией. Они были уничтожены над Крымом.