ХК «Лада» расторг контракт с главным тренером после четырех поражений подряд

Борис Миронов покинул пост главного тренера тольяттинского хоккейного клуба «Лада», сообщила пресс-служба команды. Его отставка стала первой в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На старте регулярного чемпионата «Лада» одержала победу над екатеринбургским «Автомобилистом» (4:3), а затем потерпела четыре поражения подряд. Команда дважды уступила нижегородскому «Торпедо» (3:4, 1:5), а также проиграла петербургскому СКА (1:6) и ярославскому «Локомотиву» (1:6). «Лада» с двумя очками занимает последнее 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Контракт с Мироновым расторгнут по соглашению сторон. «Причина смены главного тренера только одна — это нынешний результат, который не устраивает никого. Благодарим Бориса Олеговича за проделанную работу, но хоккейный бизнес таков, что все мы зависим от результата», — заявил генеральный директор «Лады» Александр Харламов.

Борис Миронов возглавил «Ладу» летом 2025 года. Ранее он работал ассистентом главного тренера челябинского «Трактора». В сезоне-2021/22 специалист руководил московским «Спартаком». В ноябре 2022 года был отправлен в отставку после шести поражений подряд.

Таисия Орлова