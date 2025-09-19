Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Виталий Карасев возглавил ФК «Пари Нижний Новгород»

Гендиректором футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» назначен Виталий Карасев. Как сообщили в клубе, с 2024 года он был исполнительным директором ФК «Волна», выступающего во Второй лиге Б.

Фото: ФК «Пари Нижний Новгород»

В «Пари НН» добавили, что 36-летний менеджер начал карьеру в «Центре спортивной подготовки» Нижегородской области, где прошел путь от аналитика до замдиректора.

Как писал «Ъ-Приволжье», прежний руководитель ФК «Пари НН» Давид-Мелик Гусейнов сообщил о том, что покинул должность, 13 сентября. Он проработал на ней чуть более двух лет.

Галина Шамберина