В Крыму восстановили энергоснабжение после сильного шторма

Электроснабжение в Крыму, нарушенное из-за шторма, полностью восстановлено. Об этом «Ъ» сообщили в компании ГУП РК «Крымэнерго». По словам специалистов, аварийно-восстановительные бригады устранили все поломки, вызванные непогодой.

Накануне из-за сильных дождей и мощного порывистого ветра без электричества осталось более 20 тыс. абонентов. Больше всего аварийных отключений было в Симферопольском, Джанкойском, Ленинском районах, а также на Южном берегу Крыма. По данным синоптиков, в отдельных районах РК за сутки выпало больше месячной нормы осадков.

Александр Дремлюгин, Симферополь