Суд частично отменил схему избирательных округов в Сыктывкаре

Верховный суд Республики Коми признал частично недействующей схему одномандатных избирательных округов на выборах, которые прошли в депутатский совет Сыктывкара. Как сообщили «Ъ» в суде, истцом выступил кандидат в депутаты по округу №22 Роман Ивасько.

Причиной стало то, что в схеме не оказалось семи многоквартирных домов по Покровскому бульвару в микрорайоне Орбита. В избиркоме Коми «Ъ» пояснили, что, несмотря на это обстоятельство, жильцы многоэтажек не были лишены права на голосование: «В списках избирательных участков округа собственники жилья данных домов значились. И участие в голосовании те из них, кто пожелал исполнить свой гражданский долг, приняли».

Таким образом, «оснований для отмены результатов голосования и причины для проведения повторных выборов в связи с данным решением суда нет», уточнили в избиркоме.

Напомним, в новом созыве горсовета Сыктывкара 27 из 30 мандатов получили представители «Единой России».

Дарья Шучалина, Сыктывкар