Ким Чен Ын объявил разработку ИИ для военных БПЛА «наивысшим приоритетом»

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал «активно развивающиеся новейшие технологии искусственного интеллекта» приоритетными в деле развития военных беспилотных систем. Об этом, как сообщает «Аль-Джазиру» со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК, он говорил в ходе посещения Объединения беспилотной авиационной техники в Пхеньяне. Кроме того, господин Ким потребовал «расширить и укрепить мощности по серийному производству беспилотников».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ким Чен Ын

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Ким Чен Ын

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Наблюдатели отмечают, что посещение центра по производству военных беспилотников произошло буквально через неделю после того, как северокорейский лидер присутствовал на очередном испытании нового твердотопливного ракетного двигателя, предназначенного для баллистических межконтинентальных ракет. Тогда он назвал испытания важным расширением ядерных возможностей страны.

Эксперты отмечают, что уровень развития ИИ в Северной Корее остается для большинства загадкой. По некоторым данным, КНДР активно участвует в исследованиях в области ИИ вместе с учеными из США, Китая и Южной Кореи, даже несмотря на действующие санкции.

Андрей Келекеев