К теракту подошли по-семейному

Южный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела пары из Крыма Сергея Козлова и Евгении Самойловой, обвиняемых в госизмене, незаконном приобретении, хранении, перевозке взрывчатых веществ и подготовке к теракту. По версии обвинения, супруги, сотрудничавшие с украинской разведкой, планировали подорвать железнодорожные пути и убить российского военнослужащего. В суде оба полностью признали свою вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Козлов (слева) и Евгения Самойлова во время заседания суда

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Сергей Козлов (слева) и Евгения Самойлова во время заседания суда

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Жителей Керчи Сергея Козлова и Евгению Самойлову задержали в апреле 2024 года в Севастополе. По данным прокуратуры города-героя, они приехали туда, чтобы забрать из тайника компоненты для двух самодельных взрывных устройств.

24-летний мужчина рассказал правоохранителям, что более полугода назад был завербован сотрудниками украинской разведки и через некоторое время привлек к сотрудничеству свою гражданскую жену. Сначала по заданию кураторов Козлов учился делать самодельные ручные гранаты и бомбы, а также «коктейли Молотова».

В октябре 2023 года Сергей Козлов поджег в Керчи автомобиль с логотипами V и Z стоимостью более 860 тыс. руб. По словам мужчины, это было некоей проверкой на надежность, которую он успешно прошел.

Затем сожителям поручили вывести из строя с помощью подрыва железнодорожные пути в Крыму и также с помощью бомбы убить российского военнослужащего в Севастополе.

Совершить теракты молодые люди не успели, поскольку были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В отношении мужчины возбудили уголовные дела по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (приготовление к незаконному изготовлению взрывных устройств). Также ему совместно со спутницей вменили ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 1 ст. 30 и п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 30 и п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), п. «а», «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

На первом слушании дела, которое состоялось 18 сентября в Южном окружном военном суде, Сергей Козлов полностью признал свою вину.

Евгения Самойлова также признала вину, однако выразила свое несогласие с вменяемым ей отягчающим обстоятельством, что она действовала по мотивам политической вражды.

Накануне в этом же суде к 14 годам в колонии строгого режима и крупному штрафу приговорили еще одного жителя Керчи, имеющего гражданство Молдавии, Евгения Курдоглу, за то, что он сотрудничал с украинскими спецслужбами и готовил теракт на водонасосной станции, питающей крупное водохранилище. В случае реализации этого замысла, по оценкам правоохранительных органов, без водоснабжения остались бы почти 200 тыс. крымчан.

Александр Дремлюгин, Симферополь