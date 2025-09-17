Террорист метил в водохранилище

Военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Керчи, гражданину Молдавии Евгению Курдоглу. Ему инкриминировали сотрудничество с украинскими спецслужбами, а главным пунктом обвинения стала подготовка к подрыву водонасосной станции, питающей крупное водохранилище. В случае реализации этого замысла, по оценкам правоохранительных органов, без водоснабжения остались бы почти 200 тыс. крымчан. Подсудимый получил 14 лет колонии.

В Южном окружном военном суде 17 сентября завершился процесс по делу 32-летнего Евгения Курдоглу. Он был задержан в июле 2024 года. По данным правоохранителей, он сам указал на тайник, в котором хранились самодельная фугасная бомба из взрывчатого вещества Semtex10 массой 400 г, детонатор и таймер.

На допросе задержанный сообщил, что был ранее судим за кражу и отбывал наказание в Херсонской области. После начала СВО его отпустили на свободу и он попал в Керчь. Там фигурант нашел себе жилье и устроился на работу. «В конце апреля я встретился с испанцем, с которым ранее отбывал срок. Мы с ним пообщались, и он уехал на Украину. Через некоторое время он мне позвонил и предложил заработать хорошие деньги. Я согласился. Он скинул номер человека, сказал связаться с ним. Я позвонил, он представился как Александр, сотрудник спецслужбы Украины, и объяснил, что надо делать»,— рассказал задержанный на допросе, видео которого опубликовала ФСБ.

По материалам дела, новому агенту сначала поручили собирать и передавать различную информацию — например, о результатах атак украинских БПЛА, делать снимки и видеозаписи в местах дислокации военной техники и средств ПВО, а также объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, в том числе Крымского моста.

Позже Курдоглу, по данным обвинения, получил координаты тайника со взрывчаткой, которую нужно было заложить под мост на насосной станции в Останинском сельском поселении, с помощью которой наполняют Станционное (Керченское) водохранилище из Северо-Крымского канала.

При этом кураторы предупредили агента, что после подрыва у него будет шесть часов на то, чтобы покинуть Керчь. После этого они вновь позвонили и попросили съездить в Симферополь и отснять там скопление военной техники на ЖД. При выходе из автобуса в столице Крыма Курдоглу задержали сотрудники ФСБ.

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 3 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. По мнению обвинения, которое было оглашено в суде, если бы теракт состоялся, почти 200 тыс. жителей Крыма остались бы без водоснабжения.

Напомним, что последние два года ряд районов полуострова и без того сталкиваются с серьезной нехваткой воды, вызванной длительной засухой и низким уровнем осадков. Во многих из них в разное время местные власти в связи с этим вводили режим ЧС.

По итогам разбирательства суд признал Евгения Курдоглу виновным и назначил 14 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остального срока — в колонии строгого режима, а также штраф в размере 400 тыс. руб. Пока неясно, будет ли приговор обжалован.

Александр Дремлюгин, Симферополь