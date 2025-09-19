Замглавы Зеленодольского района отправили под домашний арест по делу о взятке

Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде домашнего ареста заместителю главы Зеленодольского района Татарстана до 21 октября 2025 года. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда.

Обвиняемому инкриминируют получение взятки в размере 1,4 млн руб. По версии следствия, владелец фирмы, продающей земельные участки, попросил у обвиняемого передать частную дорогу в муниципальную собственность. Взамен замглавы района получил от предпринимателя четыре земельных участка общей площадью 600 га. В 2024 году обвиняемый продал участки за 2 млн руб.

СУ СКР по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Анар Зейналов