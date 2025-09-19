Замглавы Зеленодольского района обвиняют в получении взятки на 1,4 млн рублей

Заместителю главы Зеленодольского района Татарстана предъявлены обвинения в получении взятки в размере 1,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

По версии следствия, владелец фирмы, продающей земельные участки, попросил у обвиняемого передать частную дорогу в муниципальную собственность. Взамен замглавы района получил от предпринимателя четыре земельных участка общей площадью 600 га. В 2024 году обвиняемый продал участки за 2 млн руб.

СУ СКР по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере) и запросило для обвиняемого домашний арест.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали замглавы Зеленодольского района по подозрению во взятке.

Марк Халитов