«Основу выставки составили работы Александра и Анны Мессерер»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие экспонаты представила площадка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Мессерер «Перед отплытием» / Галерея «Беляево» Фото: Анна Мессерер «Перед отплытием» / Галерея «Беляево»

В галерее «Беляево» Объединения «Выставочные залы Москвы» я как куратор открыл очередную выставку из серии «Художественные династии». На этот раз «экспонентами» оказались представители громкой фамилии из истории настоящего отечественной культуры — Мессереры. Глубина проникновения в историю, кстати, меня самого захватила — четыре поколения. Родоначальниками являются знаменитый танцовщик, педагог и постановщик балетов Асаф Мессерер и его супруга Анель Судакевич, некогда звезда немого кино, а уже в послевоенные годы — театральный художник. Второе поколение — их сын, ныне здравствующий Борис Мессерер, знаменитый театральный художник. Третье — наши давние друзья по переделкинской даче Александр и Анна Мессереры. И, наконец, их дети: все, естественно, рисуют или пробуют этим заниматься — Нина, Боря, Саша, Соня. А вокруг этого костяка семьи такие заметные фигуры, как племянница Асафа Майя Плисецкая или вторая жена Бориса Белла Ахмадуллина. Но основу, конечно, составили живописно графические работы Александра и Анны.

Аня рассказывает, почему, собственно, выставка названа «Дом Мессереров»: «Да, действительно, это многозначное понятие, и, конечно, в первую очередь это именно такая сущность нематериальная. Потому что долго мы жили без своего материального дома, и все равно чувствовалось, что он есть. Мы, в общем-то, уже и не чаяли, что он у нас появится, но вдруг такое чудо произошло. Причем все именно хотели, чтобы этот дом был в том месте, где мы долго жили в Переделкино. Как-то так получилось, что мы стали его обладателями, и, конечно же, от радости сразу в нем сделали галерею».

Действительно, в этом доме рядом со станцией «Мичуринец» живет вся семья, а еще и друзья, родственники и так далее. Здесь же по этажам разбросано помещение такой тотальной галереи с названием «Сад», где семейство Мессереров выставляет близкое им по духу искусство. Так что дом для художников — это и метафизическое, духовное понятие, и конкретное жилище с выставочными залами, и, конечно, самый первый собственный дом, купленный когда-то Сашей и Аней в деревне под Ферапонтовым.

