«ЧелябГЭТ» заплатит 1 млн рублей подростку, пострадавшему в ДТП с трамваем

Курчатовский районный суд Челябинска обязал ООО «Челябинский городской электрический транспорт» («ЧелябГЭТ») выплатить 1 млн рублей в пользу подростка, пострадавшего в ДТП с трамваем, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел 20 января 2025 года на проспекте Победы. Водитель трамвая, продолжив движение на красный сигнал светофора, сбила 14-летнего велосипедиста и пешехода, которые переходили дорогу. Школьник получил тяжелые травмы и до сих пор проходит реабилитацию.

Прокуратура Челябинска установила, что 63-летняя водитель трамвая нарушила правила дорожного движения и должностные инструкции, так как продавала билеты во время движения. Суд приговорил ее к одному году ограничения свободы и лишил права управления транспортными средствами на тот же срок.

Прокурор подал иск о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил его. Решение вступило в силу.