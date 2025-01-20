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В Челябинске трамвай сбил пешехода и велосипедиста

В Челябинске на пересечении проспекта Победы и улицы Молдавской 20 января трамвай сбил местную жительницу, отбросив ехавшего рядом с ней велосипедиста. Об остановке движения транспорта сообщила пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ».

Фото: Пресс-служба УКВЗ

Фото: Пресс-служба УКВЗ

В СМИ распространилось видео, на котором пешеходы переходят улицу на зеленый свет светофора. Однако, когда велосипедист и местная жительница оказываются на путях, в них врезается трамвай. Жительница оказывается под колесами транспорта, а велосипедиста отбрасывает на несколько метров, где он ударяется об машину. Только после этого трамвай тормозит. Движение общественного транспорта на перекрестке остановлено, проехать получится до улицы Ворошилова.

Виталина Ярховска

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