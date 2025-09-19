Единственному публичному российскому активу в микроэлектронике грозит делистинг
Бумаги группы «Элемент» могут быть сняты с биржи в случае приобретения актива «Сбером», сообщил «Ъ» источник, знакомый с ходом переговоров, которые ведутся между банком и текущим обладателем мажоритарной доли в предприятии.
Держатель контрольного пакета «Элемента» — АФК «Система». Сейчас компания ведет переговоры со «Сбером» о продаже своей доли за сумму, которую собеседники «Ъ» оценивают в диапазоне от 15 млрд до 28 млрд руб.
Если сделка состоится, возможен вариант делистинга «Элемента», единственного в России публичного актива в секторе микроэлектроники. Собеседник «Ъ» объясняет, что «у государства есть точка зрения, что сектор микроэлектроники в сложившихся условиях не должен быть публичным».
«Элемент» провел IPO на СПБ Бирже в мае 2024 года. В июне группа получила вторичный листинг на Мосбирже. На 13:30 19 сентября акции предприятия торговались по цене около 14 коп. за бумагу.
Покупка «Элемента» позволит «Сберу» обрести независимость от импортного оборудования и сократить собственные затраты на пути развития своих больших языковых моделей (LLM). Вместе с тем банку удастся создать цикл полного производства, и применение такой экосистемы может быть гораздо шире обеспечения задач ИИ.
