Подросток тяжело пострадал в результате ДТП во дворе на улице Кораблестроителей

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Василеостровском районе, в котором пострадал подросток. Дорожный инцидент произошел 15 сентября в 19:01, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Предварительно установлено, что возле дома 39 корп. 2 по улице Кораблестроителей 25-летний водитель, управляя автомобилем Honda CR-V Honda CR-V, двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на 14-летнего пешехода, внезапно выбежавшего из-за припаркованных автомобилей.

В результате ДТП несовершеннолетнего госпитализировали в тяжелом состоянии. Все обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Госавтоинспекция также проводит проверку после столкновения электросамоката с двумя школьникамии и грузовика в городском поселке Мга в Ленинградской области.

Андрей Цедрик