Управляющие компании Татарстана стали победителями конкурса в сфере ЖКХ

В Москве подвели итоги первого Всероссийского конкурса «Миссия – комфорт», посвящённого лучшим практикам в управлении многоквартирными домами. Татарстан вошёл в число лидеров по количеству наград: диплом I степени получила компания «УК ЖКХ Московского района», диплом II степени — «УК «ДОМУС», сообщает пресс-служба региональной Жилинспекции.

Всего в конкурсе учувствовали 156 проектов от 86 организаций из 27 регионов. Участники представляли свои инициативы в благоустройстве дворов, внедрении инноваций в ЖКХ, экологических решениях и повышении энергоэффективности. В финал прошли 60 проектов от 37 компаний. Татарстан и Нижегородская область оказались в числе регионов-лидеров по количеству наград.

Ранее сообщалось, что в Казани согласовали проект планировки нового микрорайона площадью 379,5 га.

Анна Кайдалова