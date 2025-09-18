В Казани утвердили проект планировки «Яблоневых садов»

В Казани согласовали проект планировки территории нового микрорайона «Яблоневые сады» площадью 379,5 га. Жилой микрорайон разместится на границе Приволжского и Советского районов города. Здесь смогут проживать до 43 тыс. человек, общая площадь жилья составит 1,29 млн кв. м, сообщается в постановлении мэрии Казани.

Территория расположена между Салмачами и Куюками, с южной и западной стороны участок примыкает к танковому полигону. В «Яблоневых садах» запланировано комплексное развитие жилой, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Проект предусматривает: многоквартирные дома (1,3 млн кв. м); 201 участок под индивидуальную застройку (24 тыс. кв. м), при этом 25 участков под ИЖС уже существуют; 12 детских садов, 5 школ, поликлинику, 96 га зеленых зон.

Документ предусматривает строительство новых магистралей и реконструкцию существующих дорог. Построят проезд № 29, который соединит улицу Зорге с трассой М7. Также планируется обновление улицы Заречной, строительство Центральной улицы и более 20 местных улиц. Проектом предусмотрены транспортные развязки, в том числе на пересечении проезда № 29 с Вознесенским и Оренбургским трактами.

Первый этап строительства микрорайона начнется в 2026 году, проект планируют завершить в 2051 году. Первые жители смогут въехать в новые дома в 2028 году.

Анна Кайдалова