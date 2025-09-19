Татарстан получил из федерального бюджета 40,3 млрд рублей

К 1 сентября 2025 года в бюджет Татарстана поступило 40,3 млрд руб межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Эта сумма составляет 57,3% от общего объема средств, предусмотренных для региона в этом году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Татарстана.

Большая часть поступлений приходится на субсидии — 31,4 млрд руб (54,4%). Кроме того, республика получила 5,3 млрд руб субвенций (73,2%), 3,1 млрд руб иных межбюджетных трансфертов (63,8%), а также 235,7 млн руб дотаций (100%) и 208,6 млн руб поступлений из федеральных фондов (88,5%). Все поступившие средства носят целевой характер.

Всего в 2025 году республика должна получить из федерального бюджета 70,4 млрд руб.

В конце прошлого года на заседании комитета Госсовета Татарстана сообщалось, что бюджет Татарстана на 2025 год вырос на 46,6 млрд руб за счет федеральных субвенций.

Анна Кайдалова