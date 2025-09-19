Прямые рейсы между Россией и Филиппинами будут запущены в октябре

В октябре этого года Россия и Филиппины возобновят прямое авиасообщение. Замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев на заседании российско-филиппинской комиссии заявил, что рейсы хотят запустить из двух российских городов.

«Хотел бы поприветствовать возобновление прямых авиаперелетов между нашими странами. Говорили о том, что уже в скором будущем, в октябре 2025 года, планируется первые рейсы из двух российских городов на Филиппины. И это особенно важно для развития туризма и наращивания взаимного турпотока»,— сказал господин Груздев на заседании (цитата по ТАСС). Участники встречи также обсуждали торговое и экономическое сотрудничество двух стран.

О планах возобновить прямое авиасообщение посольство Филиппин заявляло еще в 2023 году. Тогда запустить прямые рейсы в Россию планировали в первом квартале 2024 года. В июне прошлого года филиппинский посол в России Игорь Байлен отмечал, что запуск прямого авиасообщения зависит от спроса.

На сегодняшний день из России на Филиппины можно долететь минимум с одной пересадкой.