Канатную дорогу на Эльбрусе предлагали закрыть два года назад

Канатную дорогу на Эльбрусе рекомендовали закрыть еще два года назад. Об этом пишут «Вести» со ссылкой на заместителя генерального директора инженерно-технического центра «Профи» Сергея Аверина.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в результате обрушения канатной дороги в Кабардино-Балкарии погибли три человека.

«…Мы выдали рекомендации эту дорогу закрыть. Там было очень много замечаний. Но, к сожалению, эксплуатирующая организация не прислушалась»,— приводят слова господина Аверина в редакции.

Константин Соловьев