Geely отзывает почти 18 тыс. седанов Emgrand из-за проблем с топливным баком

Компания «Джили-Моторс» отзывает 17,736 седанов Geely Emgrand, которые были реализованы с 1 ноября 2023 года, из-за возможных проблем с деформацией топливного бака. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта.

В некоторых автомобилях Geely Emgrand клапан вентиляции в крышке заливной горловины топливного бака может работать некорректно при определенных обстоятельствах и условиях движения. Со временем из-за этого может деформироваться топливный бак, следует из сообщения.

Все отозванные автомобили проверят и заменят на них крышку заливной горловины топливного бака. Если в результате экспертизы обнаружатся повреждения, то будет заменен сам топливный бак и его компоненты.

Чтобы узнать, попадает ли автомобиль под отзыв, необходимо воспользоваться реестром или интерактивным поиском на сайте Росстата. Узнать о наличии автомобиля в отзывной программе также можно с помощью сервиса на сайте Auto.ru.