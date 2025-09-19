Посол России: Дания может изменить политику неразмещения ядерного оружия

Дания пересматривает принцип неразмещения в стране ядерного оружия. Летом этот пункт был исключен из оборонного соглашения с США, сообщил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.

«Политика о неразмещении ядерного оружия на территории Дании в мирное время находится под давлением, идет ползучая эрозия ее принципиальных установок»,— заявил дипломат в интервью газете «Известия».

По словам господина Барбина, при ратификации оборонного соглашения с США летом этого года из первоначального проекта договора пропало положение о запрете на размещение в мирное время ядерного оружия на территории Дании.

Владимир Барбин уточнил, что, по мнению датских военных экспертов, новое соглашение не дает США права на установку вооружения, но позволяет Копенгагену рассмотреть будущие «настройки» политики по этому вопросу.

Посол отметил, что в Дании обсуждаются сценарии с размещением на своей территории ядерного арсенала Великобритании или Франции. Французский президент Эмманюэль Макрон в марте 2025 года выступил за организацию в Европе не зависимого от США «ядерного зонтика».

Вопрос размещения французского ядерного вооружения сейчас рассматривается в Польше. В этом году страны подписали Нансийский договор, открывший для них возможность сотрудничества в данной сфере.

