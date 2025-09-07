СКР возбудил новое дело из-за переселения шлиссельбуржцев в затапливающийся дом

Управление Следственного комитета России по Ленинградской области заново возбудило уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК) из-за переселения жителей Шлиссельбурга в затапливающуюся новостройку. Постановление о возбуждении предыдущего дела было отменено, сообщили в пресс-службе СКР.

Проверку по факту переселения 450 жителей Шлиссельбурга из ветхого жилья в некачественную новостройку ведомство начало 20 июля. Поводом стали сообщения в соцсетях о том, что в доме на улице Леманский канал, в котором переселенцам предоставили квартиры, протекает кровля, затапливаются помещения, подвал заполнен канализационными стоками, а подъездная дорога находится в непригодном состоянии.

По результатам проверки СКР начал расследовать уголовное дело, однако Кировский городской прокурор отменил постановление о его возбуждении. Сейчас следственное ведомство обжалует решение прокурора и ищет виновных по новому аналогичному делу.

