Овечкин пока не думает о новом контракте с «Вашингтоном»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин заявил, что на данный момент не думает о подписании нового контракта с клубом. Об этом он сообщил журналистам, его слова приводит портал RMNB.

«Нет, пока об этом не думаю. Посмотрим, что будет дальше. Я вернулся всего неделю назад, уверен, времени поговорить у нас будет достаточно», — сказал Овечкин. Его контракт истекает по окончании сезона-2025/26. Генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик подчеркнул, что клуб «не оказывает давления» на форварда: «Я хочу, чтобы у него была возможность провести этот сезон так, как он хочет. Если он захочет поговорить, мы поговорим. Если нет, мы решим позже».

Ранее супруга хоккеиста заявляла, что по окончании сезона Овечкин вернется в Россию. Источники сообщали, что он сможет продолжить карьеру в Континентальной хоккейной лиге. Форвард планирует выступать за московское «Динамо», воспитанником которого он является.

Александру Овечкину 40 лет. Он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. В 2018 году в составе клуба форвард стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкину принадлежит рекорд по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ — 897. В 2017 году нападающий был включен в список 100 величайших игроков НХЛ. В составе сборной России Овечкин стал трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014).

Таисия Орлова