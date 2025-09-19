Перед кортежом главы МЧС в Екатеринбурге произошло ДТП

В Екатеринбурге на пересечении проспекта Ленина и улицы Бажова произошло ДТП, пострадавших в аварии нет, сообщили «Ъ-Урал» в екатеринбургской Госавтоинспекции.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На опубликованной в Telegram-каналах записи с камер видеонаблюдения видно, как синий автомобиль на высокой скорости въехал в белую машину — через несколько секунд мимо места ДТП проехал кортеж, который возглавляла машина ГИБДД.

По некоторым данным, полиция сопровождала кортеж главы МЧС России Александра Куренкова — сегодня он работает в Екатеринбурге. Согласно информации МЧС, он примет участие в церемонии приведения к присяге курсантов первого курса Уральского института ГПС МЧС России и в других мероприятиях.

Напомним, глава МЧС России посетил Екатеринбург в августе: вместе с главой Свердловской области Денисом Паслером они открыли пожарную часть в поселке Шабровский, обсудил сотрудничество и вопросы пожарной безопасности с полпредом Уральского федерального округа (УрФО) Артемом Жогой.

Ирина Пичурина