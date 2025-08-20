Глава МЧС России Александр Куренков провел рабочую встречу с полпредом УрФО

Полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога и глава МЧС России Александр Куренков в ходе рабочей встречи в Екатеринбурге обсудили сотрудничество и вопросы пожарной безопасности, об этом полпред сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Куренков и Артем Жога

Фото: Telegram-канал полпреда УрФО Артема Жоги Александр Куренков и Артем Жога

Фото: Telegram-канал полпреда УрФО Артема Жоги

С начала 2025 года в УрФО зафиксировано 432 природных пожара, что на 40% меньше, чем за тот же период прошлого года. «Действующих возгораний нет. Это минимальные показатели за последние годы. Конечно, хорошая статистика по природным пожарам обусловлена в том числе дождливой погодой. Однако все службы продемонстрировали слаженную работу и готовность в любой момент приступить к ликвидации возгораний»,— рассказал Артем Жога.

На встрече также обсудили планы строительства учебно-тренировочного центра для подготовки пожарных и спасателей в Сысертском районе Свердловской области.

Александр Куренков сегодня работал в Екатеринбурге. Вместе с врио губернатора Свердловской области Денисом Паслером они открыли пожарную часть в в поселке Шабровский (Екатеринбург) пожарную часть, которая защитит от последствий возгорания два населенных пункта с общей численностью населения в 5 тыс. человек.

Ирина Пичурина