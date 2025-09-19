На юге и востоке Ставропольского края объявлено штормовое предупреждение

В течении суток 20 сентября местами в южных и восточных частях Ставропольского края ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-23 м/с. Об этом сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края.

В службе отметили, что существует вероятность возникновения ЧС, связанных с увеличением количества ДТП, повреждением кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев.

Жителей региона призвали быть осторожными.

Наталья Белоштейн