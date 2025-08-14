Объем экспорта пшеницы из Тамбовской области вырос в 6,5 раз

За первые семь месяцев 2025 года Тамбовская область отправила за границу в 6,5 раз больше пшеницы, чем за аналогичный период 2024-го. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом, с января по июль 2025 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Тамбовской области увеличился на 9% относительно аналогичного периода 2024-го. Почти 40% поставок обеспечивает продукция пищевой и перерабатывающей промышленности — сахар, меласса, мука, кондитерские изделия. На мясную продукцию — мясо птицы, свинину — приходится 25% от общего объема экспорта. Доля поставок отрубей, корма для животных и прочей аграрной продукции составляет 20,5%. Зерновые, в том числе пшеница, кукуруза и ячмень, формируют 10% от совокупного объема экспорта, растительное масло – 6,5%.

Всего продукция Тамбовской области поставляется в 32 страны. Основные импортеры — Узбекистан и Беларусь, а также Турция, Нигерия и Китай.

Ранее правительство Липецкой области сообщило, что аграрии собрали в регионе более 1,7 млн т зерна, включая 1,2 млн т пшеницы.

Кабира Гасанова