Ставка по «Семейной ипотеке» при рождении третьего ребенка может снизиться до 2%

В Госдуме обсуждают изменениt ставок по «Семейной ипотеке» в зависимости от количества детей. При появлении третьего ребенка в семье ставка может снизиться, а при рождении первого — увеличиться. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Сейчас ставка по «Семейной ипотеке» составляет до 6% годовых для всех участников программы.

По словам господина Аксакова, ставка по «Семейной ипотеке» при рождении первого ребенка может составить от 10% до 12%. При появлении в семье второго ребенка, близнецов или двойняшек ставка останется на текущем уровне 6%. При рождении третьего ребенка предлагается ставка в размере 4%, однако обсуждается и вариант снижения до 2%.

18 сентября замглавы министерства финансов Иван Чебесков заявил, что ведомство рассматривает механизм, по которому размер ставки по «Семейной ипотеке» будет уменьшаться с увеличением количества детей в семье. Он отметил, что изменение условий программы позволит стимулировать демографию.