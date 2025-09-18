Минфин: снижение ставки по «Семейной ипотеке» может зависеть от числа детей

Министерство финансов России рассматривает механизм, по которому размер ставки по «Семейной ипотеке» будет зависеть от числа детей. Об этом сообщил замглавы Минфина Иван Чебесков на Московском финансовом форуме.

«Мы сейчас эту работу ведем, понимаем, что есть запрос на то, чтобы семейная ипотека была более направлена на демографическое стимулирование, чтобы она была более адресной»,— пояснил господин Чебесков (цитата по ТАСС). Он уточнил, что ставка будет становиться ниже с увеличением количества детей в семье. Замминистра назвал механизм «демографическим стимулом».

Отдельно Иван Чебесков рассмотрел ситуацию с рефинансированием ипотеки, когда в семье становится больше детей. По его словам, министерство хочет сделать этот процесс автоматическим. «Это тоже был один из запросов, чтобы с рождением последующих детей не надо было идти в банк, там оформлять все документы, чтобы это происходило либо автоматически, либо полуавтоматически»,— уточнил замминистра.

Программа «Семейной ипотеки» существует в России с 2018 года. За это время льготными условиями воспользовались более 1,5 млн семей, кредитов выдано на более чем 7,4 трлн руб.

7-процентная ставка по «Семейной ипотеке» доступна семьям с ребенком до семи лет, ребенком-инвалидом, а также семьям с двумя несовершеннолетними детьми, которые покупают жилье в городах с численностью населения до 50 тыс. человек. В этом году меру поддержки расширили до категории семей, которые приобретают квартиру на вторичном рынке в городах с дефицитом строительства многоквартирных домов.