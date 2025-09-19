Тренеру «Спартака» дали месяц, чтобы успокоиться

Привычка максимально экспрессивно вести себя во время матча и максимально откровенно выражать свои мысли по поводу судейства вылилась в серьезные неприятности для тренера «Спартака» Деяна Станковича и его клуба. Оскорбления со стороны Станковича в адрес арбитра состоявшегося неделю назад матча чемпионата страны против «Динамо» Егора Егорова Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оценил в огромную — целый месяц — дисквалификацию сербского наставника, сорвавшегося в России уже не в первый раз. На этот период приходятся четыре встречи в рамках первенства России и одна кубковая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Агрессивное поведение Деяна Станковича во время матча с «Динамо» на целый месяц оставило «Спартак» без главного тренера

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Агрессивное поведение Деяна Станковича во время матча с «Динамо» на целый месяц оставило «Спартак» без главного тренера

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза на своем заседании, состоявшемся 19 сентября, применил в отношении возглавляющего «Спартак» Деяна Станковича одну из самых жестких мер, которые когда-либо применялись к тренерам российских клубов. Он дисквалифицирован на месяц без возможности обжаловать решение.

На заседании рассматривался эпизод из сыгранного 13 сентября матча восьмого тура чемпионата России. В нем «Спартак» на выезде встречался с московским «Динамо». В концовке первого тайма динамовцы вышли вперед — 2:1 — благодаря голу Бителлу.

Деян Станкович, считавший, что судья Егор Егоров не должен был его засчитывать, обратив внимание на фол на игроке гостей Маркиньюсе перед взятием ворот, выскочил на поле и высказал свою точку зрения Егорову в чрезвычайно агрессивной манере.

Рефери удалил Станковича, а в протокол матча, завершившегося ничьей — 2:2, была внесена запись об оскорблении арбитра.

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что полученные органом рапорты очевидцев подтвердили использование Деяном Станковичем недопустимой по регламенту РФС нецензурной лексики. Кроме того, Григорьянц указал на то, что качественная телетрансляция заставила прозвучать «оскорбительное слово» «на всю страну». Кажется, речь идет о слове «путана». Станкович также присутствовал на заседании. По словам Артура Григорьянца, он пытался убедить КДК в том, что в его родной Сербии такого рода термины не являются обсценными, однако это ему не помогло.

Ранее предполагалось, что выходка Деяна Станковича обойдется ему в четыре матча дисквалификации — это стандартный срок за такого рода нарушения, предусмотренный регламентом в случае отсутствия смягчающих обстоятельств. Ужесточение санкций Артур Григорьянц объяснил тем, что КДК «имел дело c рецидивом».

Имеется в виду история из прошлого сезона. Он был дебютным для Деяна Станковича у руля гранда Российской премьер-лиги.

Сербский специалист сразу показал себя крайне эмоциональным наставником, привыкшим не сдерживаться ни на бровке во время матчей, ни в комментариях после них.

Однако некоторое время обращали внимание не на его экспрессивность, а на хорошую игру команды Станковича. На излете 2024 года, первой половины сезона, она выглядела претендентом не просто на награду чемпионата, а на золото. Однако после зимнего перерыва спартаковцы сдали. В чемпионате России они в итоге финишировали четвертыми, а в Кубке страны не преодолели последний перед Суперфиналом барьер, уступив в финале «Пути регионов» «Ростову». После матча, в котором «Спартак» проиграл — 1:2, Станковича отстранили на три кубковые встречи за оскорбления арбитра Кирилла Левникова. Его возвращение после той дисквалификации на тренерскую скамейку произошло как раз накануне заседания КДК. В четверг, 18 сентября, в четвертом туре группового этапа нового розыгрыша Кубка России «Спартак» уступил дома тому же «Ростову» с тем же счетом 1:2.

На период второй дисквалификации Деяна Станковича приходится уже пять матчей. Четыре из них — это игры чемпионата России, в котором клуб пока выступает довольно неудачно, занимая восьмое место с отставанием в четыре очка от идущих за лидером «Краснодаром» «Балтики» и «Локомотива». В список, наряду с играми против «Крыльев Советов», «Нижнего Новгорода», входит и матч, имеющий исключительно принципиальный как с имиджевой, так и с турнирной точки зрения характер. Это — дерби с ЦСКА 5 октября. Станкович также не сможет руководить «Спартаком» в игре пятого тура группового этапа Кубка России с «Нижним Новгородом». Но в этом турнире положение клуба достаточно прочное. В группе C он располагается на второй позиции вслед за махачкалинским «Динамо», которая, как и первая, приносит путевку в «верхнюю» сетку play-off. Аутсайдеры — нижегородцы и ростовчане — в четырех очках позади спартаковцев.

Алексей Доспехов